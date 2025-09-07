قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
مهاجم الأهلي السابق يتوقع مفاجآت في صفوف الفراعنة ضد بوركينا فاسو
سمير كمونة: حسام حسن يتغلب على الغيرة والانتقادات ويقود الفراعنة نحو المونديال
إسرائيل تموّل جوجل بـ 45 مليون دولار لتجميل صورتها في غزة | تفاصيل
10 اختصاصات لـ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بقانون العمل الجديد.. تعرّف عليها
دعوة برلمانية عاجلة للمجتمع الدولي لمحاسبة المسئولين عن جرائم الاحتلال في غزة
أسير فلسطيني سابق يروي طفولته تحت نيران الاحتلال: ذكريات لا تُمحى من انتفاضة الحجارة|شاهد
سمير كمونة: أزمة زيزو مع حسام حسن «شائعة».. واللاعب اختار الأهلي برغبته
انتبه.. 3 علامات مبكرة تكشف إصابتك بمرض السكري
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال جراء غارات الجيش الإسرائيلي على غزة
عباس شومان: من العار بعد 15 قرنًا نختلف حول الاحتفال بالمولد النبوي
مواجهة تاريخية.. البرازيل تفكر في مواجهة مصر وديًا قبل كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

دعوة برلمانية عاجلة للمجتمع الدولي لمحاسبة المسئولين عن جرائم الاحتلال في غزة

غزة
غزة
عبد الرحمن سرحان

أدان النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي تحدث فيها عن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، واصفًا إياها بأنها محاولة جديدة لتبرير سياسات الإكراه والتهجير القسري تحت مسميات زائفة.

إدانة النهج التوسعي الإسرائيلي

وأشار عبد العال، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن هذه التصريحات تعكس النهج التوسعي الإسرائيلي الرامي لتغيير الهوية الديموغرافية للفلسطينيين وطمس حقوقهم التاريخية، مؤكدًا أن محاولات إسرائيل لتقديم التهجير على أنه خيار "طوعي" هي تضليل سياسي ومخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الأحداث الأخيرة في غزة فضحت أمام العالم حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين، من قصف عشوائي للمنازل والمستشفيات والمدارس، إلى قطع المساعدات الإنسانية وتجويع السكان، مشددًا على أن هذه الممارسات تجعل إسرائيل دولة مارقة عن القانون الدولي.

مصر لن تكون طرفًا في أي مخطط لتهجير الفلسطينيين

وأكد الصافي عبد العال أن مصر لن تكون طرفًا في أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، وأن معبر رفح يظل شريانًا إنسانيًا لنقل المساعدات والإغاثة الطبية، موضحًا أن القاهرة ستواصل حماية المدنيين الفلسطينيين وعدم السماح لأي محاولات لتصفية قضيتهم تحت أي ضغط أو ابتزاز.

ودعا نائب الإسكندرية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد للممارسات الإسرائيلية، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدًا أن السكوت أو الاكتفاء بالإدانات لا يكفي، وأن هناك ضرورة لوضع حد لسياسات التطهير العرقي المحتملة.

واختتم النائب الصافي عبد العال بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل حاضنة للحق الفلسطيني وداعمة لنضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن كل محاولات الاحتلال للضغط أو التشويه ستبوء بالفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني ووضوح الموقف المصري.

غزة فلسطين تهجير الفلسطينيين البرلمان أخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

نيمار

حديث العالم.. رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته الهائلة لنيمار| ما القصة؟

دانييل ليفي

بعد 24 عاما من رئاسة توتنهام .. دانييل ليفي يرحل| ماذا نعرف عنه؟

ميسي

ميسي يلمح لغيابه عن كأس العالم 2026 .. هل تكون النهاية؟

بالصور

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد