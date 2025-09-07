الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، طالب عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعلة الحمراء، بتحضير قائمة الراحلين عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "محمود الخطيب، طلب من عماد النحاس، خلال الاجتماعات السابقة تحضير قائمة الراحلين عن النادي خلال فترة الانتقالات المقبلة في يناير".

وأضاف :"خلال اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني طالب منهم بالاضافة إلى لجنة التخطيط، تحضير قائمة المرشحين للرحيل عن النادي في يناير المقبل من أجل العمل عليها مبكرًا".

واختتم : "الخطيب تحدث مع النحاس، مؤكدًا له أنه المسؤول عن احتياجات الفريق الفترة المقبلة دون الانتظار لتعيين مدير فني أجنبي، تجنبًا لتأخر التعاقد مع مدير فني جديد".