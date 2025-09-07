الحقوني أمي بتموت.. حقيقة اقتحام مواطن لمستشفى بنها بدراجة نارية

أصدرت إدارة مستشفيات بنها الجامعية بيانًا رسميًا بشأن الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت دخول دراجة نارية إلى استقبال المستشفى، مؤكدة أن المستشفى يعمل بكامل طاقته على مدار 24 ساعة يوميا لاستقبال المرضى من القليوبية والمحافظات المجاورة، وسط ضغوط كبيرة على الأطقم الطبية.



وشدد البيان على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تسيء للمؤسسة الطبية أو الأطقم العاملة بها، مشيرًا إلى أن المستشفى يلتزم بدوره في تقديم الخدمة الطبية لجميع الحالات الطارئة.



وكانت الواقعة قد أثارت جدلا واسعا عقب انتشار صورة لمرافق أحد المرضى وهو يقود دراجة نارية داخل استقبال المستشفى، بينما يجلس خلفه مريض يُرجح أنه في حالة حرجة، في مشهد غير مألوف حاول خلاله أفراد الأمن التدخل لمنع دخول الدراجة.



وكشف مصدر داخل المستشفى أن المرافق استغل فتح باب الاستقبال أثناء خروج أحد التروليات، فاندفع مسرعا إلى الداخل وهو يردد: “الحقوني .. أمي بتموت”، موضحا أن المريضة كانت تعاني من جلطة بالمخ، وأن تصرفه جاء بشكل عفوي بدافع الاستغاثة لإنقاذها، في ظل تأخر وصول سيارة الإسعاف.



وناشدت الإدارة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تداول الأخبار أو الصور، مؤكدة أن الهدف الأول هو تقديم الرعاية العاجلة واللازمة لكل مريض يصل إلى أبواب المستشفى مهما كانت الظروف.



وتعد مستشفيات بنها الجامعية واحدة من أهم الصروح الطبية في الدلتا، حيث تستقبل يوميًا مئات الحالات الحرجة والطارئة، وتوفر خدمات علاجية متقدمة من خلال كوادرها الطبية وأطقم التمريض، رغم ما تواجهه من تحديات متزايدة تتعلق بالضغط الشديد على البنية التحتية والإمكانيات المتاحة.