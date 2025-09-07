قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحقوني أمي بتموت.. حقيقة اقتحام مواطن لمستشفى بنها بدراجة نارية

الواقعة
الواقعة
إبراهيم الهواري

أصدرت إدارة مستشفيات بنها الجامعية بيانًا رسميًا بشأن الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت دخول دراجة نارية إلى استقبال المستشفى، مؤكدة أن المستشفى يعمل بكامل طاقته على مدار 24 ساعة يوميا لاستقبال المرضى من القليوبية والمحافظات المجاورة، وسط ضغوط كبيرة على الأطقم الطبية.
 

وشدد البيان على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تسيء للمؤسسة الطبية أو الأطقم العاملة بها، مشيرًا إلى أن المستشفى يلتزم بدوره في تقديم الخدمة الطبية لجميع الحالات الطارئة.


وكانت الواقعة قد أثارت جدلا واسعا عقب انتشار صورة لمرافق أحد المرضى وهو يقود دراجة نارية داخل استقبال المستشفى، بينما يجلس خلفه مريض يُرجح أنه في حالة حرجة، في مشهد غير مألوف حاول خلاله أفراد الأمن التدخل لمنع دخول الدراجة.


وكشف مصدر داخل المستشفى أن المرافق استغل فتح باب الاستقبال أثناء خروج أحد التروليات، فاندفع مسرعا إلى الداخل وهو يردد: “الحقوني .. أمي بتموت”، موضحا أن المريضة كانت تعاني من جلطة بالمخ، وأن تصرفه جاء بشكل عفوي بدافع الاستغاثة لإنقاذها، في ظل تأخر وصول سيارة الإسعاف.


وناشدت الإدارة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تداول الأخبار أو الصور، مؤكدة أن الهدف الأول هو تقديم الرعاية العاجلة واللازمة لكل مريض يصل إلى أبواب المستشفى مهما كانت الظروف.


وتعد مستشفيات بنها الجامعية واحدة من أهم الصروح الطبية في الدلتا، حيث تستقبل يوميًا مئات الحالات الحرجة والطارئة، وتوفر خدمات علاجية متقدمة من خلال كوادرها الطبية وأطقم التمريض، رغم ما تواجهه من تحديات متزايدة تتعلق بالضغط الشديد على البنية التحتية والإمكانيات المتاحة.

القليوبية بنها المستشفى الجامعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يتوجه إلى بوركينا فاسو غدا على متن طائرة خاصة

حسين الشحات

ٱحمد حسن: حسين الشحات يبحث عن عرض إماراتي بعد رفض الأهلي مطالبه المادية

شوبير

شوبير يكشف آخر تطورات إصابة أشرف داري: القصة لم تنتهِ بعد

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد