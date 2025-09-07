قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

كيفية صلاة الخسوف .. دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

خسوف القمر
خسوف القمر
إيمان طلعت

تشهد مصر مساء اليوم وعدد من دول العالم، خسوفًا للقمر، تبدأ مراحله من الساعة 7:27 مساءً وتستمر حتى الساعة 10:56 مساءً، بينما سيمتد وقت الخسوف الكلي -حين يغطي ظل الأرض كامل قرص القمر- من الساعة 9:12 مساءً وحتى الساعة 9:53 مساءً. 

وفي هذا الصدد اوضحت دار الإفتاء المصرية، كيفية صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان، وأعلى الكمال في كيفيتها ما يأتي على الترتيب:

1. تكبيرة الإحرام.

2. دعاء الاستفتاح.

3. قراءة الاستعاذة والبسملة والفاتحة.

4.  قراءة سورة البقرة أو قدرها في الطول.

5. ثم تركع ركوعًا طويلًا وتسبح كثيرًا بمقدار قراءة مائة آية.

6. ثم ترفع من الركوع فتسبح وتحمد الله.

7. ثم تقرأ الفاتحة وسورة آل عمران أو قدرها في الطول.

8. ثم تركع فتطيل الركوع ولكن بقدر أقل من الركوع الأول.

9. ثم ترفع من الركوع فتسبح وتحمد الله.

10. ثم تسجد سجدتين طويلتين، ولا تطيل الجلوس بين السجدتين.

11. ثم تقوم إلى الركعة الثانية، فتفعل فيها مثل ما فعلت في الركعة الأولى لكن أقل من الركعة الأولى في الطول في كل ما تفعل.

12. ثم تقرأ التشهد وتسلم.

دعاء الخسوف المستجاب

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا»، وفي قول آخر: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا».

دعاء خسوف القمر

( اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب اليك فلولا أنت ما تبنا اليك ).

