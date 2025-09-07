التفاصيل الكاملة لـ أولمبياد الشركات المصرية في نسختها الـ 58

علق محمد هارون رئيس الاتحاد الرياضي العام للشركات، على انطلاق اولمبياد الشركات المصرية في نسختها الـ 58، قائلا: قمنا بإضافة درع خامس خاص برياضة السيدات.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن هناك اهتمام واضح بالالعاب الشاطئية والملاعب المفتوحة، وذلك لكونها لها اهتمام عالمي، كما أنها تطلب قوة بدنية عالية.

واسترسل: هناك 13 مسابقة خاصة بالسيدات، وذلك يحدث لأول مرة في البطولة، كما أن هناك تحديات ورياضة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأبهرت محافظة بورسعيد الحضور خلال حفل افتتاح النسخة الثامنة والخمسين من أولمبياد الاتحاد المصري للشركات بأوبريت مميز حمل عنوان “تحدي وراء تحدي”، شارك فيه 220 فنانا، وقدم لوحة فنية متكاملة امتدت لأكثر من 15 دقيقة وسط تفاعل كبير من الجماهير.

وشهد العرض الفني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام.