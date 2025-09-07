قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025
مستشار رئيس الجمهورية يتفقد استديو نجيب محفوظ خلال زيارته مبنى الإذاعة والتليفزيون
القطار الـ13 ينطلق من القاهرة لإعادة السودانيين إلى بلادهم ضمن الرحلات المجانية | فيديو وصور
إصابات خطيرة في حادث على طريق بورسعيد دمياط الدولي
لأول مرة منذ عقد.. وزير الدفاع الياباني يزور كوريا الجنوبية
شعبة الذهب : ارتفاع المعدن النفيس 3.8% خلال أسبوع بواقع 180 جنيهاً
شوبير: الأهلي أغلق ملف التجديدات.. وتريزيجيه لا يستحق هذا الهجوم
سرقة شقة أحمد النادري لاعب البنك الأهلي بالمحلة وأمن الغربية يفحص
220 فنانا يرسمون لوحة وطنية في أوبريت افتتاح أولمبياد الشركات | شاهد
مركز المعلومات يرصد اتجاهات الرأي العالمي: مخاوف من حرب عالمية ثالثة ورفض متصاعد للأسلحة النووية
انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" رغم العراقيل الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التفاصيل الكاملة لـ أولمبياد الشركات المصرية في نسختها الـ 58

اولمبياد الشركات المصرية في نسختها الـ 58
اولمبياد الشركات المصرية في نسختها الـ 58
إسراء صبري

علق محمد هارون رئيس الاتحاد الرياضي العام للشركات، على انطلاق اولمبياد الشركات المصرية في نسختها الـ 58، قائلا: قمنا بإضافة درع خامس خاص برياضة السيدات.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن هناك اهتمام واضح بالالعاب الشاطئية والملاعب المفتوحة، وذلك لكونها لها اهتمام عالمي، كما أنها تطلب قوة بدنية عالية.

واسترسل: هناك 13 مسابقة خاصة بالسيدات، وذلك يحدث لأول مرة في البطولة، كما أن هناك تحديات ورياضة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأبهرت محافظة بورسعيد الحضور خلال حفل افتتاح النسخة الثامنة والخمسين من أولمبياد الاتحاد المصري للشركات بأوبريت مميز حمل عنوان “تحدي وراء تحدي”، شارك فيه 220 فنانا، وقدم لوحة فنية متكاملة امتدت لأكثر من 15 دقيقة وسط تفاعل كبير من الجماهير.

وشهد العرض الفني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام.

اولمبياد الشركات المصرية الاتحاد الرياضي العام للشركات الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

مايكروسوفت

هل تتأثر مصر بانقطاع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر؟.. مايكروسوفت توضح

صورة من الواقعة

وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية

محمد الشناوي

صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل

سعر الذهب

سعر أغلي عيار ذهب اليوم 7-9-2025

حريق في قصر المندي

حريق أعلى مطعم قصر المندي يشعل السوشيال ميديا.. فيديو يوثق اللحظات الأولى |شاهد

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

خلع الركبة من الإصابات المؤلمة.. الأعراض وكيف يمكن التعامل معه؟

خلع الركبة من الإصابات المؤلمة.. أعراضه وكيف يمكن التعامل معه؟
خلع الركبة من الإصابات المؤلمة.. أعراضه وكيف يمكن التعامل معه؟
خلع الركبة من الإصابات المؤلمة.. أعراضه وكيف يمكن التعامل معه؟

بسعر باهظ.. إطلالة نسرين طافش بدبي تثير الجدل

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كارول سماحة بإطلالة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

مكشوف ولافت .. ميرنا جميل بفستان شبك على البحر تثير السوشيال ميديا |شاهد

ميرنا جميل
ميرنا جميل
ميرنا جميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد