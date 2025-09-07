قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل أذكار الصباح فرض أم سنة؟.. 10 أسرار تجعلك تندم لتركها
طب قصر العيني تحصل على تجديد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
220 فنانًا يرسمون لوحة وطنية في أوبريت «تحدي وراء تحدي» بافتتاح أولمبياد الشركات ببورسعيد|شاهد

أبهرت محافظة بورسعيد الحضور خلال حفل افتتاح النسخة الثامنة والخمسين من أولمبياد الاتحاد المصري للشركات بأوبريت مميز حمل عنوان “تحدي وراء تحدي”، شارك فيه 220 فنانا، وقدم لوحة فنية متكاملة امتدت لأكثر من 15 دقيقة وسط تفاعل كبير من الجماهير.

وشهد العرض الفني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام.

وضمّ الأوبريت مزيجا من الاستعراضات والأغاني الوطنية التي جسدت روح التحدي والانتماء والعمل الجماعي ،وجاء ذلك بالتعاون المشترك بين فرقة عجميات والاتحاد المصري الرياضي للشركات ووزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

وجاء الأوبريت من إخراج الفنان عمرو عجمي، وتأليف الكاتب محمد عبد الرؤوف، وتوزيع وتسجيل الفنان أحمد العجمي، وساعد في إخراجه كل من محمد شوقي ومحمد غزال وآية الغول فيما شاركت فيه فرق وزارة الشباب والرياضة والإدارات المركزية لتنمية الشباب والنشء.

ونال العمل الفني إشادة واسعة باعتباره إضافة نوعية لحفل الافتتاح، حيث جمع بين الإبداع الفني والرسالة الوطنية ليجسد شعار البطولة هذا العام “تحدي وراء تحدي” بروح مليئة بالحماس والطموح.

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى.. غدًا الأحد

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

رئيس (أفريكسم بنك): متوسط دخل الفرد في إفريقيا ارتفع إلى 2,500 دولار سنويا في 2024

تراجع جديد في سعر جرام الذهب مساء اليوم 6-9-2025.. تفاصيل

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

