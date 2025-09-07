مدير إدارة تعليم الخارجة يتابع استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد

أجرى مجدى محمد محمود مدير عام إدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، جولة تفقدية لعدد من المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد، تصمنت مدرسة الشهيدة دعاء الإعدادية، ترافقه أميمة فهيم وكيل الإدارة حيث تابع جاهزية مرافق المدرسة والفصول الدراسية لاستقبال الطلاب، وذلك تنفيذا توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، والدكتور سامي فضل وكيل التعليم بالمحافظة.

وخلال جولته، حرص مجدى على الاطمئنان على استقرار العمل داخل الفصول، والاستماع لملاحظات القائمين على المدرسة، مؤكداً أن توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب يأتي على رأس أولويات الإدارة.

كما شدّد مدير عام الإدارة على ضرورة إزالة أي معوقات قد تعترض سير العملية التعليمية، موجهاً العاملين ببذل أقصى الجهود من أجل انطلاقة ناجحة لعام دراسي جديد مليء بالجدية والتميز.