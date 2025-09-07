حسم موقفه.. انضمام هيثم حسن لمنتخب مصر الأول في معسكر أكتوبر المقبل

حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن قراره بضم هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، إلى قائمة الفراعنة خلال معسكر أكتوبر المقبل، الذي يشهد ختام مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو.

وكان إبراهيم حسن، مدير المنتخب، قد أجرى اتصالات مباشرة مع اللاعب خلال الأيام الماضية، انتهت بموافقته على الانضمام لصفوف المنتخب الوطني في التجمع القادم.

ويحمل هيثم حسن الجنسيتين المصرية والتونسية، غير أنه حسم موقفه برفض اللعب لنسور قرطاج، مفضلاً تمثيل منتخب مصر، اقتداءً بوالده المصري.

اللاعب الشاب قدم بداية مميزة مع ريال أوفييدو في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث ساهم في صناعة هدف بعد أول ثلاث جولات، ما لفت الأنظار إلى قدراته.