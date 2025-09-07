قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

البدء فى استخراج تصاريح صيد الطيور البرية فى مطروح

ايمن محمود

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على بدء قيام مجالس المدن باستخراج تصاريح صيد الطيور المهاجرة وفق الاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك من اول سبتمبر حتى منتصف نوفمبر المقبل.

وأوضح المهندس طاهر السنينى مدير إدارة البيئة بمطروح، أنه صدر قرار وزير البيئة بتنظيم صيد الطيور المهاجرة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٩/١ وحتى ۲۰۲٥/١١/١٥ بالاشتراطات والضوابط المنظمة بالقرار رقم ٢٤٢ لسنة ۲۰۲٥ ببعض المحافظات الساحلية ومنها مطروح على أن يتم استخراج تصاريح الصيد للمواطنين من مجالس المدن بعد سداد الرسوم المقرره ووفقا للاجراءات والاشتراطات الواردة بالقرار وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

يذكر ان اشهر انواع الطيور  المهاجرة لمطروح  مثل الشحيم، الدبسي، الدجناش، أبو صفير، السمان والقمري والأوز .

من ناحية اخرى أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ لحضور الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي نظمته مديرية أوقاف مطروح بمسجد العوام ، احتفاء بمولد خير البرية ورسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبحضور اللواء محمد صحصاح رئيس مجلس مدينة مطروح، والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وعدد من وكلاء الوزارات رؤساء ومديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

واستقبل ضيوف الحفل بمسجد سيدي العوام بإدارة أوقاف غرب مطروح الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة مدير عام أوقاف مطروح، يرافقه الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة مقدّمًا للحفل، وقيادات وأئمة مديرية الأوقاف بمطروح .

و أشار الشيخ حسن عبد البصير إلى أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حدثًا عابرًا أو ميلادًا ذاتيًا، بل كان ميلادًا للأمة بأكملها وحياةً لها.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولا يزال رحمة مهداة للأمة وللعالمين، مصداقًا لقول الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، مؤكدًا أن الاحتفال بذكرى مولده هو استلهام لقيمه العظمى في الرحمة والتسامح والبذل والعطاء.

وأشار إلى أن مولد رسول الله هو مولد الأمل والفأل والفرح والسرور بظهور النور ولقد عانت البشرية قبل مولده قتلا وظلما وانتهاكا للمقدسات فتدخلت يد الله وبعث النور الذي قشع الظلام

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لجميع القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي مطروح بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات والأمن والاستقرار.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح طيور برية

