أسامة نبيه يعدد مكاسب ودية منتخب مصر للشباب أمام الشرطة العراقي

أشاد الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة بالفوز المعنوي الذى حققه المنتخب فى لقاء الفريق الأول للشرطة العراقي وديا بنتيجة 2-1 امس على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر فى إطار التجهيز للمشاركة فى كأس العالم بتشيلي من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

وقال أسامة نبيه أن الفوز حمل العديد من المكاسب للمنتخب أبرزها ارتفاع نسبة الانسجام بين اللاعبين والأداء بوعي خططي كما أن المباراة فى مجملها كانت أمام فريق قوي ويضم مجموعة من اللاعبين الكبار فى السن والأكثر خبرة .

وتابع اسامة نبيه قائلا: المباراة خطوة على طريق الإعداد القوي والمنتخب يتحسن مستواه من مباراة إلى أخري مشيرا إلى أن مثل هذه التجارب تزيد من خبرات اللاعبين وتساعد الجهاز الفني على معرفة السلبيات لعلاجها ومناطق القوة لدعمها واستثمارها.

وقال حمادة أنور المدير الإداري أن هناك مباراة ثالثة يختتم بها المنتخب معسكره مع الفريق الأول بنادي بيراميدز غدا باستاد الدفاع الجوي بعدها يحصل المنتخب على راحة قبل السفر السبت المقبل إلى تشيلي للانتظام فى معسكر مغلق هناك لحين موعد انطلاق البطولة التى يستهلها الفراعنة بلقاء اليابان فى الجولة الافتتاحية يوم 27 سبتمبر الجاري ثم يستكمل مبارياته فى مجموعته بلقاء نيوزيلندا يوم 30 سبتمبر ثم تشيلي يوم 3 أكتوبر.