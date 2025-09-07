وزير الخارجية يبحث مع أمين سر حركة فتح الأوضاع في غزة

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث استقبل وزير الخارجية أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.

واستعرض وزير الخارجية جهود مصر لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة على صعيد تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ومخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وجرائم الإبادة واستخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية على أهمية قبول إسرائيل بمقترح وقف إطلاق النار من قبل الوسطاء في مصر وقطر الذي يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

كما أدان وزير الخارجية المخطط الاستيطاني الإسرائيلي بمنطقة E1 بالضفة الغربية والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة.