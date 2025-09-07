استمرار تفويج قافلة زاد العزة الـ31 من معبر رفح تمهيدا لدخول غزة

أكد محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح المصري، أن عملية تفويج القافلة رقم 31 من قوافل «زاد العزة» ما زالت مستمرة حتى الآن، حيث يستعد الفوج الرابع من القافلة للتحرك خلال دقائق قليلة باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخول المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح المراسل، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة قوافل زاد العزة التي يسيرها الهلال الأحمر المصري منذ 27 يوليو الماضي، والتي تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني في غزة بالإمدادات الإغاثية والإنسانية، وسط الظروف القاسية التي تمر بها المنطقة.

ولفت «عادل»، إلى أن كاميرا «إكسترا نيوز»، رصدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، عشرات الشاحنات المحملة بـ سلال غذائية متكاملة، تحتوي على البقوليات، والأرز، والمكرونة، والزيت، والسكر، والسمن، وغيرها من السلع الغذائية الجافة، المخصصة لدعم المواطنين في غزة الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والمواد الأساسية.