إكسترا نيوز: انطلاق معرض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 30% حتى 22 سبتمبر

قال إبراهيم عزت، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن خلال مؤتمر صحفي، افتتاح معرض «أهلا مدارس»، والذي يأتي ضمن سلسلة من المعارض السنوية التي تنظمها الدولة بهدف توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، موضحا أن المعرض يبدأ فعالياته اليوم ويستمر حتى 22 من سبتمبر الجاري، بما يتيح للأسر المصرية الحصول على احتياجاتها بأسعار أقل من السوق الخارجية.

وأضاف «عزت»، خلال مداخلة على الهواء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن وزير التموين أجرى جولة تفقدية داخل أروقة المعرض برفقة عدد من العارضين، لمتابعة ما يقدمه المعرض هذا العام من مميزات جديدة مقارنة بالدورات السابقة، مؤكدا أن الجولة أظهرت اهتمام الدولة بتوفير منتجات متنوعة وبجودة عالية تلبي احتياجات جميع المراحل التعليمية.

وأشار إلى أن النسخة الحالية من «أهلا مدارس» تتميَّز بخصومات تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالأسعار الخارجية، الأمر الذي يمثل دعمًا كبيرًا للأسر مع بداية العام الدراسي الجديد، ويؤكد حرص الحكومة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.