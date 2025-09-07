قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

خلاف في بنزينة.. التفاصيل الكاملة لمقتــ.ــل سائق توك توك بالإسكندرية

صورة المجني عليه
أحمد بسيوني

بدأت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تحقيقاتها في واقعة مقتل سائق توك توك طعنًا بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع سائق ميكروباص وآخرين، بسبب أولوية دخول محطة وقود.

بداية الواقعة

تلقى قسم شرطة مينا البصل، إخطارًا من مستشفى يفيد بوصول المدعو “محمد. ن” مصابا بطعنات وجروح، وتوفي عقب وصوله متأثرا بإصابته.

وفاة المجني عليه متأثرا بإصابته

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من الفحص نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه أثناء قيادته التوك توك وآخر يقود سيارة ميني فان "تومانية" بسبب أولوية دخول محطة الوقود "البنزينة".

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة

وكشفت التحريات تطور المشادة الكلامية إلى مشاجرة بينهما، جرى فضها عقب تدخل الأهالي، إلا أن المتهم استعان بباقي المتهمين الآخرين وبحوزتهم أسلحة بيضاء "خنجر ومطواة" وعادوا بعد نصف ساعة مستقلين السيارة.

وظل المتهمون يبحثون عن المجني عليه في منطقة عمله على التوك توك خاصته بشارع المكس، وسددوا له عدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم، وفروا هاربين، إلا أن كاميرات المراقبة رصدت الواقعة.

القبض على المتهمين وحبسهم على ذمة القضية 

تم نقل المتهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج لكنه توفى متأثرًا بإصابته، وتحرر المحضر رقم 12688 لسنة 20125 جنح قسم شرطة مينا البصل.

وألقي القبض على المتهمين تحرر المحضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.

الاسكندرية مينا البصل سائق توك توك سائق ميكروباص محطة وقود

