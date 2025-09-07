محافظ الإسماعيلية يتفقد المجمع الطبي ويستمع لعدد من المترددين عليه

أجرى اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بمجمع الإسماعيلية الطبي لهيئة الرعاية الصحية؛ للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمواطني محافظة الإسماعيلية.

واستهل "أكرم" جولته بالمجمع بتفقد العيادات الخارجية؛ للتأكد من انتظام العمل بها للاطمئنان على تلقي المواطنين جميع الخدمات العلاجية، والاستماع لطلباتهم وشكواهم، والتي وجه بسرعة حلها والاستجابة لها.

وحرص "أكرم" على الحديث مع المرضى للاطمئنان على تلقيهم الخدمة بشكل منتظم والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم.

تلا ذلك، تفقد مكتب إرضاء المنتفعين لمتابعة سير العمل به والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

ووجه المحافظ بسرعة حل جميع مشكلات المواطنين في إطار القوانين المنظمة.

رافق محافظ الإسماعيلية خلال جولته، الدكتور علي رفعت، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور أحمد خالد، مدير المجمع الطبي.