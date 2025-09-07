طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة ، اسناد رئاسة بعثة منتخب مصر ، إلي طارق أبو العينين عضو اتحاد الكرة ، في رحلته لمواجهة بوركينا فاسو المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وتتوجه بعثة منتخب مصر عصر اليوم الاحد الي بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق أكثر من ٦ ساعات .

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

١) مصر: 19 نقطة

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: 1 نقطة