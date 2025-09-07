لقطات من مران منتخب مصر في القاهرة قبل السفر إلى بوركينا فاسو| شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران منتخب مصر اليوم الأخير في القاهرة قبل السفر إلى بوركينا فاسو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة أن الفريق سيتوجه في الرابعة عصر غدًا الأحد إلى بوركينا فاسو لمواجهتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

اضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيتوجه إلى بوركينا على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق اكثر من ٦ ساعات .

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

١) مصر: 19 نقطة

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: 1 نقطة