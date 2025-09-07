بعد وعكة أبوريدة.. تكليف بمرافقة بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تكليف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد بمرافقة بعثة منتخب مصر الأول إلى بوركينا فاسو.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أبو ريدة يكلف الدرندلي بمرافقة بعثة المنتخب إلى بوركينا فاسو بعد إصابته بنزلة برد".

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة أن الفريق سيتوجه في الرابعة عصر اليوم الأحد إلى بوركينا فاسو لمواجهتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

واضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيتوجه إلى بوركينا على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق اكثر من ٦ ساعات .

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

١) مصر: 19 نقطة

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: 1 نقطة