قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من 7 إلى 12 ألف جنيه شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب |تفاصيل
«عيد ميلاد سعيد» على أعتاب العالمية.. طارق الشناوي يكشف كواليس الاختيار
بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه
هل الحسد يقــ.ـتل المحسود؟.. الإفتاء تحسم الجدل
انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص
قبل لقاء بوركينا فاسو| المنتخب يُجري تعديلات مُفاجئة بوسط الملعب والوزير يُودّع البعثة في المطار.. صور
لبنى عبد العزيز: الإذاعة المصرية كانت منبرًا عالميًا.. والكونجرس جاء للقاهرة ليتعلم منها
سر شغفها بالقراءة والكتابة.. لبنى عبدالعزيز تروي كيف غرس والدها حب الأدب في قلبها
استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف خيمتي نازحين في حي الرمال بغزة
جنات تكشف أسرار ألبومها الجديد «ألوم علي مين»: يُشبهني.. وتربيتي كانت على أغاني الزمن الجميل |شاهد
رسالة مؤثرة من مفيدة شيحة لنفسها في عيد ميلادها الـ54: «حافظت على كرامتي وحققت كل أحلامي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن بوست: استقالة إيشيبا تزيد الغموض السياسي في اليابان

"واشنطن بوست": استقالة إيشيبا تزيد الغموض السياسي في اليابان
"واشنطن بوست": استقالة إيشيبا تزيد الغموض السياسي في اليابان
أ ش أ

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن استقالة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، تعد أحد أبرز الشخصيات الإصلاحية في الحزب الليبرالي الديمقراطي ووزير الدفاع السابق، تُفاقم فترة غير عادية من الغموض وعدم اليقين السياسي في اليابان، إحدى أكثر الديمقراطيات استقرارًا في العالم، وحليفًا أمنيًا رئيسيًا للولايات المتحدة.

ورأت الصحيفة أن هذه الاستقالة تأتي في وقت حساس، حيث يواجه الحزب الحاكم ضغوطا متزايدة تتعلق بالفضائح السياسية وتراجع ثقة الشارع، ما يُثير تساؤلات حول مستقبل القيادة اليابانية واستقرار الحزب الذي حافظ على السلطة بشكل شبه متواصل منذ نحو سبعة عقود.

وأوضحت الصحيفة أن إيشيبا، أعلن اليوم أنه سيستقيل بعد أقل من عام في منصبه، عقب هزيمتين برلمانيتين ساحقتين كلفتا الحزب الحاكم، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، أغلبيته الائتلافية في كلا المجلسين التشريعيين.

وقال إنه اتخذ هذا القرار؛ بعد انتهاء مفاوضات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، والتي وصفها مرارًا وتكرارًا بأنها "أزمة وطنية"، مجادلًا بضرورة معالجتها تحت إدارته.

ووقّعت الدولتان مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي، كما صدر أمر تنفيذي أمريكي يُحدد الاستثمارات التي تعتزم اليابان القيام بها في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.

وصرح إيشيبا، عقب توقيع هذه الاتفاقيات، بأنه يعتقد أن "اللحظة مناسبة.. للتنحي وتسليم زمام الأمور للزعيم القادم".

وقال إيشيبا- خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد-: "شعرتُ أن هذه المسألة قد وصلت إلى مرحلة مهمة، لطالما أكدتُ أنه لا ينبغي التشبث بالمنصب، وأن القرار الصحيح يجب أن يُتخذ في الوقت المناسب بعد الوفاء بمسئولياته".

وأعلن إيشيبا أنه سيتنحى عن منصبه كزعيم للحزب، وبالتالي كقائد للبلاد، وسيقرر حزبه الليبرالي الديمقراطي الآن موعد إجراء انتخابات لاختيار خليفته.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيشيبا تولى السلطة في أكتوبر الماضي، واعدًا بمعالجة ارتفاع الأسعار وإصلاح حزبه الذي كان يعاني بعد فضيحة جمع تبرعات ولكن بعد فترة وجيزة من توليه القيادة، خسر الحزب أغلبيته المطلقة في مجلس النواب الأقوى في البرلمان لأول مرة منذ 15 عامًا.

وأضعفت هذه الخسارة مكانة إيشيبا بشكل كبير، ثم جاءت ضربة خسارة انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو الماضي، تاركةً الحزب بدون أغلبية ائتلافية في أي من مجلسي البرلمان بعد أن حكم بشكل شبه مستمر منذ عام 1955، وفقا للصحيفة.

وتابعت الصحيفة أن إيشيبا قاوم الدعوات لاستقالته لكن الزخم بدأ يتزايد داخل بعض قطاعات الحزب للضغط من أجل إقالته. 

وكان من المقرر أن يقرر الحزب الليبرالي الديمقراطي، غدا الإثنين، ما إذا كان سيُجري انتخابات خاصة لإقالة إيشيبا.

ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن عدم الاستقرار السياسي يأتي في الوقت الذي تواجه فيه اليابان رئيسا أمريكيا متقلبا في مفاوضاتها التجارية.

وأعرب إيشيبا عن أسفه لعدم تمكنه من استعادة الثقة في الساحة السياسية، لا سيما فيما يتعلق بدور المال - في إشارة إلى فضيحة جمع التبرعات التي تورط فيها حزبه، معبرا عن قلقه بشأن مستقبل الحزب في ظل غياب إصلاح حقيقي.

وقال إيشيبا: "يجب على حزبنا الليبرالي الديمقراطي أن يتحمل المسئولية ويضع خطًا واضحًا، كما يجب ألا يكون الحزب الليبرالي الديمقراطي حزبًا يعمل فقط لتحقيق مكاسب آنية أو لتحقيق مصالح ذاتية".

واعتذر إيشيبا للأمة عن قراره بالاستقالة، قائلًا إنه سيقضي أيامه المتبقية كرئيس للوزراء في التركيز على القضايا التي تهم الناخبين.

وتابع إيشيبا قائلا: "أعتذر بشدة إلى شعب اليابان عن اضطراري للاستقالة بهذه الطريقة، أنا آسف حقًا".

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية استقالة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا الحزب الليبرالي الديمقراطي وزير الدفاع السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

مدبولى

مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

صلاة الخسوف

موعد صلاة الخسوف اليوم الأحد.. اعرف كيفية أدائها

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

ترشيحاتنا

اسعاف

مصرع شخص لتناوله مبيدا حشريا في ظروف غامضة بأسوان

اسعاف ارشيفية

مصرع شاب لاصطدام قطار به أثناء عبور شريط السكة الحديد بأسوان

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. ضبط 3 أشخاص وطفل لتعاطيهم مخدر البودر فى الشارع

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد