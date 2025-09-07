قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
رياضة

زمالك 2005 يهزم المقاولون بثلاثية ويتصدر دوري الفريق الثاني

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

فاز فريق الزمالك لكرة القدم، مواليد 2005، على المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، في الجولة الثانية من بطولة دوري الفريق الثاني.

سجل أهداف الزمالك: عمار ياسر "هدفان" وأنس وائل "هدف".

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات الشوط الأول وصنعوا فرصًا عديدة، استطاع خلالها عمار ياسر، تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 5، وتواصل الضغط وعزز أنس وائل النتيجة، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الزمالك الضغط على المقاولون العرب، واستطاع عمار ياسر تسجيل الهدفين الثالث والثاني له في الدقيقة 47، وبعدها استمر الضغط الزملكاوي ولكن دون تسجيل أهداف أخرى.

وبادر ذئاب الجبل بهجمة مرتدة نجحوا خلالها في تسجيل هدفهم الوحيد، لتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف.

وشهدت المباراة، حضور بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، بجانب شكري حسن المدير الإداري للقطاع.

 وحرص رئيس القطاعات، على تحية وتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على الفوز وحصد الثلاث نقاط، بجانب تقديم أداء فني مميز، وطالبهم بضرورة مواصلة التركيز والعمل بجدية لتحقيق الهدف المطلوب وهو التتويج بالبطولة.

يذكر أن هذا هو الفوز الثاني على التوالي للفريق، بعدما كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، ليتصدر البطولة برصيد 6 نقاط.

ويقود الجهاز الفني لفريق 2005 كل من: ممدوح عبد الحي مدربًا، وجيه عبد العظيم ومحمد عمر مدربين مساعدين، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، محمد الأتربي "تربو" محللًا للأداء، حمدي يوسف إداريًا، ياسين غنيم أخصائياً للتأهيل والإصابات، محمد عصمت مدربًا للأحمال ورفعت حمدي مسئولًا للمهمات.

الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري

