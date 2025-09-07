كامل الوزير: لدينا رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل مصر مركزا إقليميا للتصنيع المستدام

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير على مواصلة العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.



جعل مصر مركزا إقليميا للتصنيع

وأضاف نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل أن هناك رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل مصر مركزا إقليميا للتصنيع المستدام والمرن.



الموقع الاستراتيجي

وشدد نائب رئيس الوزراء على أن قطاع الصناعة يتميز بالعديد من مميزات الجذب أهمها الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية وتنوع الموارد وتكاليف الإنتاج وحجم السوق.

من جانبه؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن كل التجارب العالمية التي حققت نجاحا اقتصاديا اتخذت نفس النهج الذي تسير عليه مصر.



وأضاف رئيس الوزراء خلال فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تقوم على تشجيع القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية في المرحلة المقبلة.

الإصلاحات الاقتصادية

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أسفرت عن تحسن في كل المؤشرات الاقتصادية للدولة.