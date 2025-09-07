مدبولي: لن تستطيع دولة بمفردها الصمود في مواجهة التحديات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن كل دول العالم تؤكد عدم وضوح الرؤية في ظل التحديات العالمية والغموض والضبابية والضغوط الاقتصادية.

مواجهة التحديات العالمية

وشدد رئيس الوزراء خلال فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” على أنه لن تستطيع دولة بمفردها الصمود في مواجهة التحديات العالمية.



تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار

وأضاف رئيس الوزراء: “عملنا على تطوير البنية الأساسية في مصر لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار”.

أهمية البنية الأساسية

واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي: “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذج واضح لأهمية البنية الأساسية في جذب الاستثمار الأجنبي”.