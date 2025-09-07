قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
توك شو

مدبولي: خطة تاريخية لخفض ديون مصر إلى أدنى مستوى

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
علي مكي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل بخطة واضحة تستهدف خفض حجم الديون إلى أقل مستوى في تاريخ البلاد، مشددًا على أن الدولة تضع في أولوياتها استعادة التوازن المالي، وتحقيق فائض في الموازنة العامة بما يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.

أوضح رئيس الوزراء أن مصر تركز خلال المرحلة الراهنة على توطين الصناعات المستدامة التي يمكن أن تستمر لسنوات طويلة، بما يضمن خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق عوائد اقتصادية مستقرة، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المحلي.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم خلال العام الحالي إلى مستوى أقل من 13%، مؤكدًا أن هذا الهدف يأتي في إطار مساعٍ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان استقرار الأسواق، والتحكم في الأسعار رغم الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة وضعت سيناريوهات متكاملة للتعامل مع أسوأ الاحتمالات الاقتصادية، حتى تتمكن الدولة من مواجهة أي تطورات مفاجئة في المشهد العالمي أو الإقليمي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تضمن استدامة النمو الاقتصادي وعدم تأثر المستهدفات الاستراتيجية.

وأضاف مدبولي أن معدل نمو الصادرات المصرية الحالي يقارب 20% مع نهاية العام، مشددًا على أن الدولة تستهدف الاستمرار عند هذا المعدل وعدم النزول عنه، باعتباره ركيزة أساسية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وكشف رئيس الوزراء عن عقده لقاءات مكثفة مع رؤساء المجالس التصديرية، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين والمصدرين، بما يضمن دفع عجلة الإنتاج، وزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية.
 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

كيا جراند سيراتو

كيا جراند سيراتو 2021 في مصر.. أسعار سوق المستعمل

سامسونج

صرخة من محب لأندرويد: سامسونج تفقد هويتها وهواتف S26 القادمة تبدو كنسخة من آيفون

OpenAI

OpenAI تستعد لإنتاج أول شريحة ذكاء صناعي بالتعاون مع Broadcom

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

