مدبولي: الإصلاحات أسفرت عن تحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن كل التجارب العالمية التي حققت نجاحا اقتصاديا اتخذت نفس النهج الذي تسير عليه مصر.



وأضاف رئيس الوزراء خلال فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تقوم على تشجيع القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية في المرحلة المقبلة.

الإصلاحات الاقتصادية

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أسفرت عن تحسن في كل المؤشرات الاقتصادية للدولة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن كل دول العالم تؤكد عدم وضوح الرؤية في ظل التحديات العالمية والغموض والضبابية والضغوط الاقتصادية.

مواجهة التحديات العالمية

وشدد رئيس الوزراء خلال فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” على أنه لن تستطيع دولة بمفردها الصمود في مواجهة التحديات العالمية.



وأضاف رئيس الوزراء: “عملنا على تطوير البنية الأساسية في مصر لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار”.



واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي: “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذج واضح لأهمية البنية الأساسية في جذب الاستثمار الأجنبي”.