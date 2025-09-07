هل تجوز الصلاة في مكان فيه تليفزيون؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

أوضحت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم تشغيل التلفزيون أثناء الصلاة، قائلة إن الصلاة تتطلب الخشوع والتركيز الكامل، وأن أي ما يشتت الانتباه عنها؛ يُعد من المكروهات.

وأضافت خلال تصريح لها، أن بعض السيدات يُشغّلن التلفزيون أثناء الصلاة؛ لخلق “وَنَس” في المنزل، خصوصًا إذا كن يصلين وحدهن، مؤكدة أن وجود التلفزيون في الغالب قد يشتت التركيز ويخرج عن أصل الخشوع.

وأوضحت هبة إبراهيم أن الأفضل هو إغلاق التلفزيون أو الابتعاد عنه أثناء الصلاة؛ لضمان الخشوع الكامل، مشيرة إلى أنه إذا كان التلفزيون موجودًا لكن المصلي مُركِّزا في صلاته وخاشعا فيها؛ فالأمر لا يُعد مشكلة، فالأهم هو البحث عن كل الأسباب التي تساعد على تحقيق الخشوع في الصلاة.