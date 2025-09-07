لجنة المسابقات تُعلن مواعيد الدور التمهيدي الأول لكأس مصر 2025 -2026

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر في موسمها رقم 94 (2025 – 2026) والتي تنطلق الأربعاء القادم الموافق 10 سبتمبر الجاري بـ 18 مباراة ثم تختتم في اليوم التالي بلقاء يجمع نادي الفوايد مع نادي مغاغة.

وجاءت أطراف مواجهات هذا الدور والملاعب والمواعيد على النحو التالي:

1- الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي هليوبوليس × نادي الصيد بالدقي (3.00 – ملعب هليوبوليس الشروق)

2 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادی اورانج × نادي الطيران (3.00 – ملعب نادي طلعت حرب)

3 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي الأهرام للفروسية × مركز شباب كرداسة (3.00 – ملعب معهد البطران)

4 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: مركز شباب عرب الحصن × نادي العربي بالجيزة (3.00 – ملعب مركز شباب الهايكستب)

5- الأربعاء 10 سبتمبر 2025: مركز شباب حلوان الجديدة × نادي نيو جيزة (3.00 – ملعب مركز شباب حلوان الجديدة)

6 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي المعادي واليخت × نادي مدينة نصر (3.00 – ملعب المعادي واليخت)

7 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي واكندا × نادي سمارت (3.00 – ملعب واكندا – الأمن المركزي)

8 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي حلوان الرياضي × نادي التنمية الشبابية بسراي القبة (3.00 – ملعب جاردينيا)

9 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: مصر الجديدة للإسكان والتعمير × مركز شباب أطفيح (3.00 - ملعب المحافظة بمدينة السلام)

10- الأربعاء 10 سبتمبر 2025: مرکز شباب الحسينية × نادي انتر سيتي بالسادات (3.00 – ملعب مرکز شباب الحسينية)

11 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي الحامول × نادي سخا (3.00 – ملعب الحامول)

12 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: مركز شباب بسيون × التنمية الشبابية بالسنبلاوين (3.00 – ملعب مركز شباب بسيون)

13 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي الزعفران × نادي دسوق (3.00 – ملعب نادي الزعفران)

14 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نيو سبورتنج سيتي × الشرقية للدخان بالإسكندرية (3.00 – ملعب البحيرة)

15 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي شباب الضبعة × شركة النصر للملابس "كابو" (3.00 – ملعب مركز شباب العامرية)

16 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي يو كلوب × نادي ميدو (3.00 – ملعب راية بكفر الزيات)

17 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي بورتو السويس × نادي كونكورد السلام بشرم الشيخ (3.00 – ملعب أحمد عرابي)

18 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي سقارة الرياضي × نادي دار السلام بالفيوم (3.00 – مركز شباب سنورس)

19- الخميس (11 سبتمبر 2025): نادي الفوايد × نادي مغاغة (3.00 – ملعب مركز شباب سنورس)