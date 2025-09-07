قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب الرقمي يهدد سوق المعدن النفيس في بريطانيا
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية وسط غزة
خالد الغندور يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل ريبيرو
لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
رياضة

لجنة المسابقات تُعلن مواعيد الدور التمهيدي الأول لكأس مصر 2025 -2026

كأس مصر
إسلام مقلد

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر في موسمها رقم 94 (2025 – 2026) والتي تنطلق الأربعاء القادم الموافق 10 سبتمبر الجاري بـ 18 مباراة ثم تختتم في اليوم التالي بلقاء يجمع نادي الفوايد مع نادي مغاغة.

وجاءت أطراف مواجهات هذا الدور والملاعب والمواعيد على النحو التالي:

1- الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي هليوبوليس × نادي الصيد بالدقي (3.00 – ملعب هليوبوليس الشروق)

2 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادی اورانج × نادي الطيران (3.00 – ملعب نادي طلعت حرب)

3 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي الأهرام للفروسية × مركز شباب كرداسة (3.00 – ملعب معهد البطران)

4 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: مركز شباب عرب الحصن × نادي العربي بالجيزة (3.00 – ملعب مركز شباب الهايكستب)

5- الأربعاء 10 سبتمبر 2025: مركز شباب حلوان الجديدة × نادي نيو جيزة (3.00 – ملعب مركز شباب حلوان الجديدة)

6 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي المعادي واليخت × نادي مدينة نصر (3.00 – ملعب المعادي واليخت)

7 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي واكندا × نادي سمارت (3.00 – ملعب واكندا – الأمن المركزي)

8 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي حلوان الرياضي × نادي التنمية الشبابية بسراي القبة (3.00 – ملعب جاردينيا)

9 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: مصر الجديدة للإسكان والتعمير × مركز شباب أطفيح (3.00 - ملعب المحافظة بمدينة السلام)

10- الأربعاء 10 سبتمبر 2025: مرکز شباب الحسينية × نادي انتر سيتي بالسادات (3.00 – ملعب مرکز شباب الحسينية)

11 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي الحامول × نادي سخا (3.00 – ملعب الحامول)

12 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: مركز شباب بسيون × التنمية الشبابية بالسنبلاوين (3.00 – ملعب مركز شباب بسيون)

13 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي الزعفران × نادي دسوق (3.00 – ملعب نادي الزعفران)

14 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نيو سبورتنج سيتي × الشرقية للدخان بالإسكندرية (3.00 – ملعب البحيرة)

15 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي شباب الضبعة × شركة النصر للملابس "كابو" (3.00 – ملعب مركز شباب العامرية)

16 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي يو كلوب × نادي ميدو (3.00 – ملعب راية بكفر الزيات)

17 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي بورتو السويس × نادي كونكورد السلام بشرم الشيخ (3.00 – ملعب أحمد عرابي)

18 - الأربعاء 10 سبتمبر 2025: نادي سقارة الرياضي × نادي دار السلام بالفيوم (3.00 – مركز شباب سنورس)

19- الخميس (11 سبتمبر 2025): نادي الفوايد × نادي مغاغة (3.00 – ملعب مركز شباب سنورس)

لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطولة كأس مصر كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

ترشيحاتنا

كيا جراند سيراتو

كيا جراند سيراتو 2021 في مصر.. أسعار سوق المستعمل

سامسونج

صرخة من محب لأندرويد: سامسونج تفقد هويتها وهواتف S26 القادمة تبدو كنسخة من آيفون

OpenAI

OpenAI تستعد لإنتاج أول شريحة ذكاء صناعي بالتعاون مع Broadcom

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

