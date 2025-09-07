السفير ماجد عبد الفتاح: تصريحات نتنياهو تستهدف مصر ورفض عربي لتهجير الفلسطينيين

علق السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها إلى فتح المعبر من الجانب المصري ومنح الفلسطينيين حرية العيش خارج غزة.



وقال "عبد الفتاح" خلال حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إن الهدف من هذه التصريحات هو "جر رجل مصر إلى هذا الملف".



وأكد أن القاهرة، بما تمتلكه من ثبات وصلابة تفاوضية، قادرة على التعامل مع مثل هذه الضغوط، خاصة في ظل رفض عربي كامل لهذه الطروحات ودعم مطلق للموقف المصري الثابت على حماية الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه.



وأوضح أن هناك مشروع قرار مطروح أمام مجلس الأمن تقدمت به الدول العشر الأعضاء المنتخبين، يتبنى المطالب العربية الجوهرية.

وتوقع أن يحظى المشروع بتأييد 14 صوتاً، مع احتمال اعتراض الولايات المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق بالشق الثاني من قرار حل الدولتين.



وأشار إلى أن الموقف العربي يستند إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال، إضافة إلى الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في غزة.



ولفت إلى أنه يستند أيضًا إلى تقارير تثبت مخالفة إسرائيل لالتزاماتها تجاه وكالة الأونروا، وهو ما سيدفع للمطالبة بتعليق أنشطتها وتقليص صلاحيات عضويتها داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وشدد رئيس البعثة العربية على أن التصعيد في الضغط وعلانية المواقف باتا ضرورة، مشيرًا إلى أن موقف مصر من أوضح المواقف التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر.



وأكد عبد الفتاح أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعطيل مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية المقرر يوم 22 سبتمبر حول حل الدولتين.



ونوه بأن غياب الوفد الأمريكي عن المؤتمر لن يمنع انعقاده، بل سيُعتبر "هدية مجانية" تعكس عدم رضا المجتمع الدولي عن موقف واشنطن، خاصة في ظل معاناة الفلسطينيين من سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل.