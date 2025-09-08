محافظ الوادى الجديد يتفقد معرض المستلزمات المدرسية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، معرض المستلزمات المدرسية المقام بمدينة الخارجة، والذي تنظمه الجمعية الشرعية بالتعاون مع مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

رافقه خلال الجولة العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، والسيد جهاد متولي، رئيس مركز الخارجة.



ويأتي المعرض في إطار حرص المحافظة على توفير السلع والمستلزمات التعليمية بأسعار مخفضة تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتخفف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع اقتراب بدء الدراسة.

ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من الأدوات المدرسية والزي المدرسي والحقائب والكتب والكراسات بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين واحتياجاتهم، حيث أبدى عدد من أولياء الأمور رضاهم عن جودة المنتجات وتنوعها، مؤكدين أن نسب التخفيضات ساهمت بشكل كبير في تقليل الأعباء المالية عن الأسر.

ووجّه الزملوط بدراسة إمكانية إتاحة خدمة تقسيط المشتريات للعاملين، حتى يتمكن الجميع من تلبية احتياجات أبنائهم بسهولة ودون ضغوط مالية.