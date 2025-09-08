إنشاء مستشفى الأورام بمنوف .. تفاصيل مهمة

تابع وليد سالم رئيس مركز ومدينه منوف في محافظة المنوفية، أعمال مشروع انشاء مستشفى الأورام المتكامل بمنوف لخدمة مرضى الأورام لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية ( العلاج الكيماوي ، الإشعاعي ) لخدمة أكثر من 5 مليون مواطن .

جاء ذلك في حضور مندوبي الشركه المنفذة للمشروع والتابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الاشغال العسكريه) وذلك لتذليل كافة العقبات.

الجدير بالذكر أن المستشفى ستضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص جميع الأورام لمختلف الفئات العمرية بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة ليضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم ( جراحة الأورام وإزالة الألم ، التخدير والإنعاش ، باثولوجيا الدم ، الأشعة العلاجية والطب النووي ، وبائيات الأورام ، طب الأورام المعملي وسرطانات الدم ، أشعة الأورام ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال ، 2 غرفة عمليات كبرى ، وحدة مناظير ، عدد من أسرة العناية المركزة ).

وكلف رئيس المركز والمدينة مدير الإدارة الطبية بمنوف بالمتابعة المستمرة للمشروع وإجراءات وخطوات التنفيذ لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لنهوه وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكداً أن المشروع سيكون بمثابة صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة و سيساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم

وياتي ذلك في ضوء النهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة و رؤية مصر 2030