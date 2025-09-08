التعليم : اكتشفنا معاناة 199 ألف طالب من مشكلة في القراءة والكتابة

أكد الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد وزير التربية والتعليم للتقويم ونظم الامتحانات ، أنه كان هناك 45% من التلاميذ يعانون من مشكلة في القراءة والكتابة أو مستواهم أقل من الصف الدراسي، موضحا أنه قد تبين ذلك بعد إجراء دراسة على طلاب الصف الرابع الابتدائي، ومن هنا جاء التفكير في تنمية مهارات القراءة والكتابة بالتعاون مع اليونيسف.



وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم للتقويم والامتحانات خلال كلمته في في احتفالية “الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية وإطلاق المرحلة الثانية” : أنه تم اختيار 10 محافظات في المرحلة الأولى، وتم اختيار 59 إدارة تعليمية وتم تطبيق أداء قياس مهارات اللغة العربية علي التلاميذ، وتم تحليل البيانات واي طالب حصل علي أقل من 60% كان يحتاج الي برنامج علاجي، مشيرا إلى أن تم إجراء الدراسة على 490 ألف طالب وطالبة.

وأعلن مساعد وزير التربية والتعليم للتقويم والامتحانات ، أنه تم اكتشاف أن 199 ألف طالب يحتاجون إلي تدخل ودعم، وتم خضوعهم للبرنامج التدريبي، من خلال استراتيجيات مختلفة عن التي يقوم بها المعلم مثل التعلم من خلال اللعب، مؤكدا على أن البرنامج مدته 3 شهور بواقع 60 ساعة

وبدأت منذ قليل إحتفالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية وإطلاق المرحلة الثانية"

وتنعقد هذه الاحتفالية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة اليونيسيف بحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من مديري المديريات التعليمية

تدريب 20 ألف معلم على البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الشهور الماضية “البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف الأولى” ، والذي تم من خلال 1000 مدرسة كمرحلة أولى في 10 محافظات

ويتم تدريب 20 ألف معلم على البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية ، الذي يتم تنفيذه في شهور مارس وأبريل ومايو كمرحلة أولى، كما سيتم دعم المعلمين الذين سيقومون بتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى تنفيذ مراكز دعم لتنمية مهارات القراءة والكتابة.

ويهدف البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية إلى حصول كل طفل على مهارات المطلوبة فى اللغة العربية.

وكان قد قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يخص إتقان مهارات القراءة والكتابة، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تتعاون مع منظمة اليونيسف في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للطلاب غير المتقنين لهذه المهارات للصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية.

برامج علاجية خلال أشهر الصيف لطلاب الصفوف الأولى

كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك برامج علاجية خلال أشهر الصيف لطلاب الصفوف الأولى الذين لم يتقنوا مهارات القراءة والكتابة لضمان انتقال الطالب للصف الأعلى بعد إتقانه للمهارات الأساسية للقراءة والكتابة.