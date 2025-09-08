تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، وغادرته 8 سفن، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط اليوم /الاثنين/، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34 ألفا و376 طنا، شملت 13 ألفا و71 طن يوريا و2864 طن كسب صويا و3150 طن مولاس و1190 طن كلينكر و1700 طن علف بنجر و1601 طن حديد و10 آلاف و800 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37 ألفا و649 طنا شملت 7617 طن خردة و5115 طن حديد 1298 طن خشب زان و7816 طن ذرة و4493 طن أبلاكاش و11 ألفا و310 أطنان كسب فول صويا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 88 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 979 حاوية مكافئة.

وأفاد البيان بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 22 ألفا و887 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 43 ألفا و440 طنًا، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4266 حركة.