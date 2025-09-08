وزير الرياضة يعقد اجتماعاً لمناقشة مقترحات ماراثون زايد الخيري النسخة العاشرة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً، لمناقشة المقترحات الخاصة بالنسخة العاشرة من ماراثون زايد الخيري في نسخته العاشرة، والذي يعد واحداً من أبرز الفعاليات الرياضية الخيرية التي تحظى بإقبال جماهيري واسع.

تناول الاجتماع الترتيبات المتعلقة باختيار المكان الأنسب لإقامة الماراثون، وخطط التنظيم واللوجستيات المرتبطة بالحدث، إلى جانب مراجعة كافة التفاصيل الفنية والإدارية لضمان خروج الحدث بالشكل الذي يليق باسمه ومكانته، فضلاً عن بحث آليات الترويج الإعلامي والمجتمعي لجذب أكبر عدد من المشاركين.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الماراثون يمثل جسراً متجدداً للتعاون المصري الإماراتي في المجال الرياضي والإنساني، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم لإنجاح النسخة الجديدة، بما يعكس دور الرياضة في تعزيز القيم الإنسانية، وترسيخ رسالة العمل الخيري لخدمة المجتمع.