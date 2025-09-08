تعليم الإسكندرية تفتح ورشة عمل مشروع مسار لطلاب المرحلة الإعدادية

شارك الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم في افتتاح ورشة عمل (مشروع مسار لطلاب المرحلة الإعدادية) والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والتنمية، وذلك بمشاركة متميزة من الطلاب والمعلمين بمدرستي فؤاد محيي الدين الإعدادية بنات بإدارة منتزه ثان وقايتباي الإعدادية للبنين بإدارة الجمرك ومديرَيْ المدرستيْن.

وأكّد أبوزيد أنَّ تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته ( زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج ) لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل ، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.

يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم الفني لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، وفي ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوعية المعلمين والطلاب لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية وناصف واصف مدير مكون الخدمات الاستشارية المهنية ومراكز التميز للاقتصاد الأخضر بمشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي وإسلام شحاتة خبير التوجيه الوظيفي بالوكالة الألمانية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وعبد الفتاح عبده مدير عام التعليم العام بالغربية والدكتور رمضان الزغبي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإعدادي ووليد عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتعليم الابتدائي وطارق إبراهيم مدير إدارة التعليم الإعدادي.