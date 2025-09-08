قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
تعليم الإسكندرية تفتح ورشة عمل مشروع مسار لطلاب المرحلة الإعدادية

أحمد بسيوني

شارك الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم في افتتاح ورشة عمل (مشروع مسار لطلاب المرحلة الإعدادية) والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والتنمية، وذلك بمشاركة متميزة من الطلاب والمعلمين بمدرستي فؤاد محيي الدين الإعدادية بنات بإدارة منتزه ثان وقايتباي الإعدادية للبنين بإدارة الجمرك ومديرَيْ المدرستيْن.

وأكّد أبوزيد أنَّ تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته ( زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج ) لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل ، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.

يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم الفني لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، وفي ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوعية المعلمين والطلاب لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية وناصف واصف مدير مكون الخدمات الاستشارية المهنية ومراكز التميز للاقتصاد الأخضر بمشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي وإسلام شحاتة خبير التوجيه الوظيفي بالوكالة الألمانية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وعبد الفتاح عبده مدير عام التعليم العام بالغربية والدكتور رمضان الزغبي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإعدادي ووليد عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتعليم الابتدائي وطارق إبراهيم مدير إدارة التعليم الإعدادي.

