حازم إمام يدافع عن تريزيجيه: "ليه مانفتكرش الحلو؟"



علّق حازم إمام، نجم الزمالك السابق، على الهجوم الذي يتعرض له محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، بعد تراجع مستواه مؤخرًا.



وقال إمام في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»:«تريزيجيه مش في أفضل حالاته دلوقتي، لكن لاعب قدم مستوى كبير لمدة 8 سنوات، المفروض نفتكر له الحاجات الحلوة مش أول ما مستواه ينزل شوية نطالب بالتخلص منه».



وأضاف: «تريزيجيه وصلاح هما الهدافين، وهو سجل أهداف حاسمة جدًا، وفي فترة من الفترات كان في ناس بتعتبره أحسن من صلاح، خصوصًا في كأس أمم أفريقيا الماضية».



واختتم: «مش طبيعي يتحول الموضوع لهجوم شديد، أو يتقال إنه لازم يعتزل. حتى ضربة الجزاء اللي أضاعها أمام إنتر ميامي ماتلغيهوش من قيمة تاريخه».