إعلام إسرائيلي: احتلال غزة يبدأ بعد استكمال تطويقها في شهرين
الصفاقسي يكشف حجم إصابة علي معلول ومدة غيابه عن الفريق
الصحة العالمية: نبذل جهودا لإيصال الإمدادات الطبية إلى غزة
صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص
انتخابات الأهلي في موعدها.. مفاجأت بالجملة في قائمة الخطيب
تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية
أنت كنت في حتة تالتة.. الغندور يرد على تصريحات حازم إمام
أحدث ظهور لـ خوان ألفينا مع عائلته في الأهرامات
المحكمة الرياضية الدولية ترسل خطابا رسميا إلى النادي الأهلي.. ما القصة؟
سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها
محمد أبو شامة: التجويع في غزة جريمة مكملة للاحتلال العسكري
تجديد الثقة في محمد الصفتي مدير المكتب الفني لوزير الرياضة
أنت كنت في حتة تالتة.. الغندور يرد على تصريحات حازم إمام

رد الإعلامي خالد الغندور، على تصريحات زميله حازم إمام لاعب الزمالك السابق الذي شبهه بـ خوان ألفينا من حيث القيمة الفنية.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "حازم امام بيقول علي خوان ألفينا انه بيفكره بخالد الغندور وأنا بقولك يا حازم مافيش حد في الدوري المصري و لا داخل افريقيا ممكن يفكرني بمهارات و لعب وامكانيات حازم إمام، انت كنت في حتة ثالثة".

أشاد الكابتن حازم إمام، لاعب الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالمستوى الذي يقدمه البرازيلي خوان ألفينا لاعب الفريق الأبيض المنضم حديثًا.

وقال إمام، خلال ظهوره الإعلامي عبر شاشة "أون سبورت": "هناك العديد من الأمور التي تحسنت داخل الزمالك، وألفينا ظهر بشكل مميز، خصوصًا في الهدف الأول، أعجبني تنوعه في الأداء وتفاعله مع جماهير الزمالك"، مؤكدًا أن أسلوب لعبه يذكره بزميله السابق خالد الغندور.

وأضاف: "أتمنى فقط ألا تأتيه عروض احترافية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لأن مثل هذه المواقف الغريبة لا تحدث إلا مع لاعبي الزمالك".

