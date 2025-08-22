حازم إمام: أتمنى ألا يرحل ألفينا في انتقالات يناير

أشاد الكابتن حازم إمام، لاعب الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالمستوى الذي يقدمه البرازيلي خوان ألفينا لاعب الفريق الأبيض المنضم حديثًا.

وقال إمام، خلال ظهوره الإعلامي عبر شاشة "أون سبورت": "هناك العديد من الأمور التي تحسنت داخل الزمالك، وألفينا ظهر بشكل مميز، خصوصًا في الهدف الأول، أعجبني تنوعه في الأداء وتفاعله مع جماهير الزمالك"، مؤكدًا أن أسلوب لعبه يذكره بزميله السابق خالد الغندور.

وأضاف: "أتمنى فقط ألا تأتيه عروض احترافية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لأن مثل هذه المواقف الغريبة لا تحدث إلا مع لاعبي الزمالك".