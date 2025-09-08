انطلاق فعاليات مؤتمر أمراض العضلات والأعصاب الطرفية بكلية طب عين شمس

تنظم كلية الطب جامعة عين شمس المؤتمر العلمي السادس حول "أمراض العضلات والأعصاب الطرفية"، الذي تنطلق فعالياته يومي ١١ و١٢ من سبتمبر الجاري بفندق تريومف بالتجمع الخامس.

وتعقد في إطار الاستعداد للمؤتمر، مدرسة لأمراض العضلات والأعصاب فى الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر بمركز التدريب والتطوير بمستشفى عين شمس الجامعي.

يأتي المؤتمر بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في مجالات أمراض العضلات والأعصاب من مختلف الجامعات والمراكز الطبية، حيث يتضمن برنامج المؤتمر جلسات علمية ومحاضرات وورش عمل تهدف إلى مناقشة أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال أمراض العضلات والأعصاب ، وتبادل الخبرات بين الأطباء والباحثين بما يسهم في تطوير سبل التشخيص والعلاج وتحسين الرعاية الطبية للمرضى.