تعرف على رد حسام حسن على مواجهة البرازيل

عرض اتحاد الكرة على حسام حسن وإبراهيم حسن، العرض الذي وصل من إحدى شركات التسويق، لمواجهة البرازيل وديا في إنجلترا خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء رد التوأم على مسؤولي اتحاد الكرة، بأن التركيز خلال الفترة الحالية في الفوز على بوركينا فاسو غداً الثلاثاء والتأهل لكأس العالم.

وحسام حسن أكد على أن مواجهة البرازيل أو أي منتخب عالمي في حساباته لكنه يسعى للتأهل للمونديال، ثم الاجتماع مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة للترتيب للمرحلة المقبلة.

ويفضل حسام حسن لعب أكثر من مباراة ودية مع منتخبات أفريقية قوية قبل المشاركة في أمم أفريقيا، حتى يجهز اللاعبين بالاحتكاك مع نفس المدارس التي ستلعب في البطولة الأفريقية بالمغرب.