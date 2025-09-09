قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات إسرائيلية تستهدف مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي في سوريا
هل يجوز الوضوء عاريا والصلاة بالفانلة؟ عالم أزهري يجيب
مراسي البحر الأحمر.. استثمار بـ900 مليار جنيه يعيد رسم خريطة السياحة المصرية
الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور
الأهلي السعودي يعلن عن تعيين أمير توفيق رئيسًَا تنفيذيًا للقطاع التجاري
أسرة تحرير صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة
طارق أبو العينين: تمتعنا باستقبال حافل في بوركينا فاسو.. ونتأهب لمباراة تاريخية
الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاقاته في محيط رام الله
بسبب الأهلي.. ميدو يكشف حقيقة عقاب حسام حسن لمصطفى محمد
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025
عدلي القيعي: بكيت بعد أن قامت ابنتي بتأليف أغنية "بنت أبويا"
الاحتلال الإسرائيلي يقصف برج السلام وسط غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025: اتخاذ قرارات مالية

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.
 

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2025

  ستكون هناك سعادة في علاقتك وبالمثل، سيكون مكان عملك مليئًا بالتعاون والمرح، مما يساعدك على تقديم أفضل ما لديك. سيساعدك الشعور الإيجابي بالصحة والرخاء المالي على اتخاذ قرارات مالية حاسمة. .

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

لا تجرح مشاعر شريكك اليوم. قد يكون هناك تدخل من والديك، مما قد يُسبب مشاكل بسيطة. على النساء المتزوجات الابتعاد عن حبيبهن السابق، وإلا فقد يُسبب ذلك مشاكل في النصف الثاني من اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

لا تفوت وجبة اليوم، فقد تشعر بالتعب. قد تُصاب أيضًا بحمى فيروسية، أو التهاب في الحلق، أو مشاكل في الهضم. اليوم أيضًا يوم مناسب للإقلاع عن التدخين..

برج العقرب مهنيا

توخَّ الحذر أثناء حضور مناقشات الفريق، وتأكد من عدم إزعاج كبار الموظفين باقتراحاتك. قد تسافر اليوم لأسباب تتعلق بالعمل. النصف الثاني من اليوم مناسب لتوقيع صفقات عمل جديدة، بالإضافة إلى عقود شراكة. سيجتاز الطلاب الامتحانات بنجاح، وسيجتاز الباحثون عن عمل المقابلات بنجاح اليوم.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

 سيساعدك الادخار الصغير والمنتظم والسجلات الواضحة على الشعور بمزيد من الأمان. اطلب المساعدة من شخص تثق به قبل القيام بعمليات شراء كبيرة أو قروض، وراجع ميزانيتك الشهرية هذا المساء.

برج العقرب العقرب توقعات برج العقرب حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

الفنان السوري سلوم حداد

محمد علي رزق يرد على سلوم حداد بعد سخريته من الفنانين المصريين

غادة عادل

غادة عادل في أحدث ظهور مع كلابها: دايمًا أثق في الحيوانات

أحمد سعد وياسمين عبد العزيز

أحمد سعد يرقص مع ياسمين عبدالعزيز على أنغام "شفتشي"

بالصور

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد