مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الرياضة يفتتح فعاليات سفينة النيل للشباب العربي عبر الفيديو كونفرانس

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فعاليات برنامج “سفينة النيل للشباب العربي”.

وتنفذه الوزارة، البرنامج، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 7 حتى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود شبابية من 11 دولة عربية هي: الأردن، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، لبنان، ليبيا، اليمن، ومصر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن البرنامج يمثل جسراً للتواصل بين الشباب العربي وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المشتركة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون العربي المشترك وإتاحة الفرص أمام الشباب لتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشتركة، بما يسهم في بناء مستقبل الأمة العربية.

وتتضمن فعاليات "سفينة النيل" جلسات حوارية وورش عمل متخصصة حول قضايا الاقتصاد البرتقالي والتنمية الشبابية، فضلاً عن تنظيم جولات سياحية وثقافية في محافظات الأقصر، أسوان، القاهرة، والجيزة، بما يعكس الحضارة المصرية العريقة، ويعزز من الروابط الثقافية بين شباب الدول المشاركة.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب وزير الرياضة وزارة الرياضة

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

أحمد شيبه وعمرو أديب

أحمد شيبه: بقالي فترة منزلتش أغاني .. وأنا بفرح الناس لكن من جوه تعبان

فرنسا

الوزراء الفرنسي: المشرعون لديهم القدرة على إسقاط الحكومة ولكن عليهم عدم الهروب من الواقع

سلوم حداد

عمرو محمود ياسين: تصريحات سلوم حداد عن الفنانين المصريين «سقطة غير مبررة»

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

