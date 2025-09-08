وزير الرياضة يفتتح فعاليات سفينة النيل للشباب العربي عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فعاليات برنامج “سفينة النيل للشباب العربي”.

وتنفذه الوزارة، البرنامج، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 7 حتى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود شبابية من 11 دولة عربية هي: الأردن، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، لبنان، ليبيا، اليمن، ومصر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن البرنامج يمثل جسراً للتواصل بين الشباب العربي وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المشتركة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون العربي المشترك وإتاحة الفرص أمام الشباب لتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشتركة، بما يسهم في بناء مستقبل الأمة العربية.

وتتضمن فعاليات "سفينة النيل" جلسات حوارية وورش عمل متخصصة حول قضايا الاقتصاد البرتقالي والتنمية الشبابية، فضلاً عن تنظيم جولات سياحية وثقافية في محافظات الأقصر، أسوان، القاهرة، والجيزة، بما يعكس الحضارة المصرية العريقة، ويعزز من الروابط الثقافية بين شباب الدول المشاركة.