أحمد شيبه: بقالي فترة منزلتش أغاني .. وأنا بفرح الناس لكن من جوه تعبان

حل المطرب الشعبي أحمد شيبه ضيفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر".



قال أحمد شيبه في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" انا موجود مش مختفي وانا مش هكسل وهشتغل ".

وتابع أحمد شيبه:" أنا بقالي فترة منزلتش أغاني وانا بفرح الناس لكن من جوه تعبان "، مضيفا:" فيه كلام وحش اوي بيتقال في مجال الغناء في مصر الآن ".

وأكمل احمد شيبه :" الجيل اللي طالع دلوقتي بيسمع حاجات غريبة ".



ووجه عمرو أديب حديثه لأحمد شيبه :" انت فنان عبقري صوتك دهب أنت قطر ماشي صوتك حلو جميل ".