ردًا على عمرو أديب.. أحمد كريمة: لا يوجد أدوية تطيل العمر وآجال العباد بيد الله

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأعمار بيد الله والله هو من يحدد أعمار البشر، ونحن نتحدث عن تحسين صحة الإنسان فيستطيع أن يعيش أكثر بأمر الله فهو بمثابة الأخذ بالأسباب.

وأضاف عمرو أديب، في تصريح عبر برنامج "الحكاية"، أن الاهتمام بالصحة هو أخذ بالأسباب، منوها أنه يتحدث عن هذا حتى لا يفهمه الناس خطأ ويستنكرون ما يقول.

وأشار عمرو أديب إلى أنه يشتري فيتامينات من أوروبا وأمريكا بمبالغ كبيرة، منوها أنه لو وجد منتج دوائي الآن يطيل العمر سيشتريه بأي مبلغ.

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن اللعب في الجينات بتعديل زيادة أو نقصان هو تغيير لخلق الله سبحانه وذلك منهي عنه وممنوع شرعا.

وأضاف أحمد كريمة، لصدى البلد، أن هناك فرق بين تحسين الهيئة في الإنسان المخلوق وبين تغيير الخلقة مثل اللعب في الجينات فهذا من المفاسد ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وذكر أن عمر الإنسان محدد في الأزل عند الله تعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلا يوجد دواء أو شراب يطيل عمر الإنسان ويجب عدم طرح مثل هذه الاشياء في الإعلام منعا للفتنة والفرقة والجدال.