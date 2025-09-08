سفير مصر بالدوحة يقدم صورة من أوراق اعتماده لوزير الدولة للشئون الخارجية

قدم السفير وليد الفقي سفير مصر لدى الدوحة، صورة من أوراق اعتماده إلى سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشئون الخارجية القطري، وذلك بمقر وزارة الخارجية القطرية.

وثمن السفير الفقي، الروابط التاريخية وأواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية والثقافية لتعكس تطلعات الشعبين المصري والقطري.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك ليصل إلى آفاق أرحب ترقى لتطلعات شعبي البلدين.

وأكد وزير الدولة للشئون الخارجية القطرية حرص دولة قطر على تعزيز التعاون بين البلدين، مع الاستفادة من الخبرات المشتركة، وفتح الباب أمام مبادرات جديدة تدعم مصالح البلدين.

وتناول الجانبان، التحديات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما الاستحقاقات الدولية القادمة، والوضع في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط، حيث أكدا أهمية التنسيق المشترك لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب وزير الدولة القطري عن تقدير القيادة القطرية لحكمة مصر وقيادتها في التعامل مع ما تتعرض له المنطقة من تحديات خطيرة.