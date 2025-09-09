وزارة النقل: نظام التسجيل المسبق للشاحنات في محطة تحيا مصر يحقق رقما قياسيا في زمن التداول

أكدت وزارة النقل أن نظام التسجيل المسبق للشاحنات يُعد من أبرز المميزات التشغيلية التي تميزت بها محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث ساهم في خفض زمن انتظار الحاويات داخل المحطة بشكل غير مسبوق، ليصبح متوسط زمن الشاحنة داخل المحطة لا يتجاوز 25 دقيقة فقط، وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر.

وأوضحت الوزارة أن محطة تحيا مصر، التي افتتحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يونيو/حزيران 2023، تُعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة في مجال النقل البحري، وتأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بما يسهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية عالميًا.

وأضافت النقل أن النظام الجديد للتسجيل المسبق للشاحنات مكَّن المحطة من التغلب على تحديات التكدس، حيث يتم إدخال بيانات الشاحنة قبل وصولها إلى الميناء، ما يتيح لسائقها معرفة موعد الوصول، ومكان التفريغ، وموعد المغادرة بشكل دقيق، وهو ما انعكس مباشرة على تسهيل حركة التداول، ورفع كفاءة الأداء داخل المحطة.

وتابعت الوزارة أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تمثل نموذجًا متطورًا للموانئ الحديثة، وتؤكد على التزام الدولة باستكمال مسيرة البناء والتنمية في قطاع النقل البحري، وصولًا إلى موانئ مصرية ذات أداء عالمي ومعايير تشغيل تضاهي أكبر الموانئ الدولية.