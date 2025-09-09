قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
كارت الفلاح والأسمدة وحياة كريمة| دعم حكومي مكثف لتمكين المزارعين في عيدهم الـ 73
وزير دفاع إسرائيل: أمرت بهدم المباني غير المرخصة في قرى عملية القدس وسحب 750 رخصة
الأهلي يتحرك لضم مهاجم أجنبي في الشتاء لتعويض رحيل وسام أبو علي
توك شو

الرئيس الصيني يدعو لتعزيز التواصل وتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
البهى عمرو

دعا الرئيس الصيني لتعزيز التواصل وتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر سجلت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تراجعا بنسبة 33% خلال أغسطس المنصرم، مع تباطؤ إجمالي الصادرات الصينية إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، متأثرة بحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشحنات المعاد توجيهها من دول أخرى.

 كما تراجعت الواردات الأمريكية إلى الصين بنسبة 16%.
ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 4.4% بالدولار الأمريكي في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، وهي أضعف وتيرة منذ فبراير، وأقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى 5%، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وقال الخبير الاقتصادي زيشون هوانج، إن "الزخم المؤقت الناتج عن الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة بدأ في التلاشي، ومع رفع واشنطن الرسوم على الشحنات المعاد توجيهها عبر دول أخرى، فمن المرجح أن تتعرض الصادرات لضغوط في الأجل القريب".

وبينما انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.5% منذ بداية العام وحتى أغسطس، تراجعت الواردات بنسبة 11% في الفترة ذاتها، أظهرت البيانات أن الصين كثفت صادراتها إلى أسواق بديلة.

وارتفعت الشحنات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.7%، وإلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 14.6%، وإلى أفريقيا بنسبة 24.6%، وإلى أمريكا اللاتينية بنحو 6%.

ورغم هذا التوجه، لا تزال الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للصين على أساس فردي، حيث استوعبت بضائع صينية بقيمة 283 مليار دولار حتى أغسطس، مقابل 541 مليار دولار صادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت بكين وواشنطن قد اتفقتا على تمديد الهدنة الجمركية لمدة 90 يومًا في 11 أغسطس الماضي، مع تثبيت الرسوم الأمريكية عند نحو 55% على الواردات الصينية، مقابل رسوم صينية بنحو 30% على السلع الأمريكية، لكن لم تحقق المباحثات الثنائية تقدما حتى الآن.

 كما لم تسفر زيارة كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنج غانج إلى واشنطن في أواخر أغسطس عن نتائج ملموسة.

ويهدد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 200% على السلع الصينية إذا فشلت بكين في الوفاء بوعدها بزيادة صادرات مغناطيسات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، فيما أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين من المعادن النادرة ارتفعت 22.6% في أغسطس إلى 5,791.8 طن.

الرئيس الصيني الصين الاتحاد الأوروبي

