رياضة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

تترقب الجماهير المصرية والعربية القمة المرتقبة بين منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره منتخب بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والمباراة تحظى بأهمية خاصة كونها قد تكون الحاسمة لمسيرة الفراعنة نحو التأهل المبكر للمونديال.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

  • تُقام المواجهة المنتظرة مساء اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع من سبتمبر 2025، على استاد "4 أغسطس" في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو.
  • الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
  • الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

تردد القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

أعلنت عدة قنوات عن نقل المباراة للجماهير داخل وخارج مصر، أبرزها قناة أون تايم سبورتس وقناة MBC مصر 2، بالإضافة إلى قنوات SSC السعودية.

تردد قناة أون تايم سبورتس – On Time Sport 1 HD

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

الموقع المداري: 7.3 غرب

تردد قناة MBC مصر 2 الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

القمر الصناعي: نايل سات

إضافة لذلك، يمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات SSC السعودية المالكة لحقوق بث التصفيات الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

استعدادات المنتخبين

يدخل منتخب مصر المباراة وهو في صدارة المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادل وحيد، دون أي هزيمة.

وحقق الفراعنة الفوز في الجولة الماضية على إثيوبيا بثنائية نظيفة سجّلها محمد صلاح وعمر مرموش.

أما منتخب بوركينا فاسو، فيحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والاعتماد على خبرة مدافعه إدموند تابسوبا نجم باير ليفركوزن، للحفاظ على آماله في المنافسة على بطاقة التأهل.

مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

تضم المجموعة الأولى كلًا من: مصر – بوركينا فاسو – غينيا بيساو – سيراليون – إثيوبيا – جيبوتي.

بذلك، ستكون مواجهة اليوم بين مصر وبوركينا فاسو بمثابة مفترق طرق، إما لحسم بطاقة العبور رسميًا للمونديال بالنسبة للفراعنة، أو لإبقاء المنافسة مفتوحة حتى الجولات الأخيرة.

