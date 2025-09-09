نجم الأهلي السابق: مهند لاشين من أفضل اللاعبين في مركز خط الوسط الدفاعي

أعرب عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، عن تمنياته بالتوفيق لمنتخب مصر في مباراته المرتقبة أمام بوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مؤكدا أن اللقاء يمثل خطوة حاسمة نحو حجز بطاقة التأهل.



وقال الحديدي في تصريحات لـ«ستاد المحور»: "أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني أمام بوركينا فاسو، ويجب أن ندرك أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى عزيمة وإصرار كبيرين لتحقيق الانتصار".



وتابع: "إذا لم ينجح المنتخب في تحقيق الفوز فلا يجب أن يخسر، لكن الأهم هو ترسيخ مبدأ لا بديل عن الفوز من أجل الصعود".

واكمل: “من الطبيعي أن يتم التركيز على صلاح، لكن لا بد من استثمار إمكانيات لاعبين آخرين وعدم الاعتماد عليه وحده لتحقيق الانتصار”.



وختم: "مهند لاشين من أفضل اللاعبين في مركز خط الوسط الدفاعي، وهو الأنسب لبدء المباراة".