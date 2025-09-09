قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 9-9-2025
"إسرائيل هيوم" تكشف أسماء قادة حماس الذين استُهدفوا في اجتماع الدوحة
رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم
حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
بعد هجمات إسرائيلي.. قطر: لا تهاون مع أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد الفصائل الفلسطينية من محاولة اغتيال في الدوحة
إعلام إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على قيادة حماس في قطر
السفارة الأمريكية في الدوحة تأمر مواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك
إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر
إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

زُرع في مصر.. الوزارة تكرم 50 مزارعا متميزا على مستوى الجمهورية

مركز البحوث الزراعية
مركز البحوث الزراعية
شيماء مجدي

كرمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 50 مزارع من مختلف محافظات الجمهورية، من المتميزين في تحقيق الانتاجيات العالية في العديد من المحاصيل الاستراتيجية.

 جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه مركز البحوث الزراعية، في إطار احتفالات وزارة الزراعة بالعيد ال 73 للفلاح المصري، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي ، والدكتور ماهر المغربي نائب رئيس المركز للإنتاج، والدكتور سعد موسى نائب رئيس المركز للبحوث والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية،  وبعض من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.

ونقل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، تهنئة وزير الزراعة لفلاحي مصر، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه في الحفل، مؤكدًا أن الفلاح المصري يمثل الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين مستوى معيشة الفلاح، من خلال التوسع في الخدمات الإرشادية والتكنولوجية، وتطوير الممارسات الزراعية الجيدة ونظم الري والزراعة الذكية.

وأكد رئيس المركز على استمرار جهود دعم الفلاح من خلال البحوث التطبيقية واستنباط أصناف جديدة والتجارب الحقلية والحقول الارشادية، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

من جانبه، أشاد اللواء هشام الحصري بدور مركز البحوث الزراعية في استنباط الأصناف المختلفة من المحاصيل، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد الفلاح يعكس اهتمام الدولة بالمزارع المصري ودوره فى التنمية الزراعية. 

كما شدد المهندس عبد السلام الجبلي على أهمية تطوير القطاع الزراعي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، واثنى على الجهود التى يقوم بها مركز البحوث الزراعية والمعاهد البحثية التابعة له فى التطبيق العملى للبحوث الزراعية لخدمة المزارعين وقطاع الزراعة.

وخلال الحفل تم استعراض مجموعة من قصص نجاح المزارعين الذين تمكنوا من تحقيق إنتاجيات عالية باستخدام أحدث التقنيات الزراعية، واتباع التوصيات والممارسات الزراعية السليمة، تحت إشراف خبراء وعلماء مركز البحوث الزراعية، حيث تم تقديم الدروع التذكارية لهم، وهدايا عينية، عرفانا بجهودهم في تحقيق الأمن الغذائي.

الزراعة زُرع في مصر البحوث الزراعية وزارة الزراعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

