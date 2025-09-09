زُرع في مصر.. الوزارة تكرم 50 مزارعا متميزا على مستوى الجمهورية

كرمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 50 مزارع من مختلف محافظات الجمهورية، من المتميزين في تحقيق الانتاجيات العالية في العديد من المحاصيل الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه مركز البحوث الزراعية، في إطار احتفالات وزارة الزراعة بالعيد ال 73 للفلاح المصري، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي ، والدكتور ماهر المغربي نائب رئيس المركز للإنتاج، والدكتور سعد موسى نائب رئيس المركز للبحوث والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وبعض من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.

ونقل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، تهنئة وزير الزراعة لفلاحي مصر، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه في الحفل، مؤكدًا أن الفلاح المصري يمثل الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين مستوى معيشة الفلاح، من خلال التوسع في الخدمات الإرشادية والتكنولوجية، وتطوير الممارسات الزراعية الجيدة ونظم الري والزراعة الذكية.

وأكد رئيس المركز على استمرار جهود دعم الفلاح من خلال البحوث التطبيقية واستنباط أصناف جديدة والتجارب الحقلية والحقول الارشادية، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

من جانبه، أشاد اللواء هشام الحصري بدور مركز البحوث الزراعية في استنباط الأصناف المختلفة من المحاصيل، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد الفلاح يعكس اهتمام الدولة بالمزارع المصري ودوره فى التنمية الزراعية.

كما شدد المهندس عبد السلام الجبلي على أهمية تطوير القطاع الزراعي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، واثنى على الجهود التى يقوم بها مركز البحوث الزراعية والمعاهد البحثية التابعة له فى التطبيق العملى للبحوث الزراعية لخدمة المزارعين وقطاع الزراعة.

وخلال الحفل تم استعراض مجموعة من قصص نجاح المزارعين الذين تمكنوا من تحقيق إنتاجيات عالية باستخدام أحدث التقنيات الزراعية، واتباع التوصيات والممارسات الزراعية السليمة، تحت إشراف خبراء وعلماء مركز البحوث الزراعية، حيث تم تقديم الدروع التذكارية لهم، وهدايا عينية، عرفانا بجهودهم في تحقيق الأمن الغذائي.