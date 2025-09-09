قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جريمة مروّعة داخل مدرسة بالغردقة والمتهم يواجه الإعدام

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في مشهد مأساوي هزّ المجتمع التعليمي بمدينة الغردقة، أقدمت محكمة جنايات البحر الأحمر على إحالة أوراق متهم بقتل طليقته داخل إحدى المدارس إلى فضيلة مفتي الجمهورية، بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتـ.ل عمد داخل منشأة تعليمية.

المتهم، الذي يحمل صفة "أب" و"زوج سابق"، يقف اليوم في مواجهة أقسى العقوبات، بعدما تحولت غيرته إلى سلاح قاتل، وأنهى حياة والدة طفلتهما على مرأى من أولياء أمور وتلاميذ داخل مدرسة الأحياء الرسمية المتميزة لغات شمال مدينة الغردقة.

سكين الغيرة.. داخل حرم مدرسي

ووفقًا لما توصلت إليه التحقيقات، فإن الواقعة تعود إلى يوم مأساوي حين تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر حينها، إخطارًا عاجلًا من غرفة عمليات النجدة عن جريمة قـ.تل داخل إحدى المدارس.

وبمجرد انتقال قوة من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى الموقع، تبيّن أن سيدة في الثلاثينيات من عمرها قُتـ.لت طعنًا أثناء وجودها في المدرسة لتقديم أوراق التحاق ابنتها الصغيرة بالصف التمهيدي.

لكن ما بدا وكأنه يوم دراسي اعتيادي، سرعان ما تحوّل إلى جريمة دموية، بعد أن تتبع الجاني، وهو مدرس يعمل بالخارج، طليقته إلى المدرسة، وباغتها بعدة طعنات باستخدام سكين أخفاه داخل ملابسه.

"جئت من المنيا لأنهي كل شيء"

التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة كشفت عن تفاصيل صادمة، حيث أقر المتهم خلال استجوابه بأنه سافر خصيصًا من محافظة المنيا إلى الغردقة بعدما علم أن طليقته ستتقدم بأوراق ابنتهما إلى المدرسة.

وادعى الجاني أن خلافات قديمة بينه وبين الضحية حول عملها في الغردقة كانت السبب وراء تصاعد التوتر بينهما، مشيرًا إلى أنه طلب منها مرارًا التوقف عن العمل دون جدوى.

وأضاف أنه قرر مواجهتها، وحمل معه سكينًا بقصد قتلها، ثم انتظرها خارج المدرسة، ولما رآها تدخل، تبعها ونفذ جريمته.

الجريمة لم تمر مرور الكرام، إذ هرع عدد من أولياء الأمور إلى مكان الحادث، وتمكنوا من السيطرة على الجاني إلى حين وصول الشرطة التي ألقت القبض عليه، في مشهد أثار الرعب بين الأطفال والطاقم التعليمي.

القضاء يتحرك.. والحكم المنتظر في نوفمبر

وبناء على نتائج التحقيقات التي قادها المستشار أحمد عبدالمحسن، المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، تم توجيه تهمة القتـ.ل العمد مع سبق الإصرار للمتهم، باستخدام أداة حادة، داخل منشأة تعليمية.

وفي جلسة حاسمة عقدتها محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار ماجد حميدة، أُعلن عن إحالة المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام، مع تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي.

الرأي العام ينتظر كلمة العدالة

جريمة قتـ.ل مطلقة داخل مدرسة لم تكن مجرد واقعة جنائية عادية، بل أثارت تساؤلات عديدة حول الأمن داخل المؤسسات التعليمية، وحدود الخلافات الأسرية حين تتجاوز المنطق لتصل إلى ساحات الدم.

وتبقى أنظار الشارع المصري مشدودة نحو قاعة المحكمة في الجلسة القادمة، ترقّبًا للحظة النطق بالحكم في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل هذا العام، حيث اختلطت مشاعر الألم، والغضب، والذهول، في واقعة أنهت حياة أم.. وشرّدت طفلة، في مشهد لن يُمحى بسهولة من ذاكرة المدينة.

الغردقة البحر الأحمر جنايات البحر الأحمر مدينة الغردقة شمال مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

الصلاة

حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا

ياسمين الخطيب

غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يلتقى نقيب الفلاحين والإعلامي مصطفى بكرى على هامش الاحتفال بعيد الفلاح المصري الـ73

صدى البلد

رئيس "قناة السويس" يتفقد أعمال بناء الوحدات البحرية بمصنع مصر لبناء القاطرات بسفاجا

سيارة سولار

تموين قنا يحبط محاولة تهريب 6000 لتر سولار

بالصور

قبل محاكمتها.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

13 فائدة لتناول البليلة

البليلة
البليلة
البليلة

Back To school.. أحمد سعد: هعرف أنام.. رنا سماحة: خايفة وقلقانة

رنا سماحة وابنها فى أول يوم دراسي
رنا سماحة وابنها فى أول يوم دراسي
رنا سماحة وابنها فى أول يوم دراسي

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد