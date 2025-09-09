قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد ختام مؤتمر "الوعي وركائز التنمية المستدامة" بمشاركة وزير الأوقاف

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

اختتمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، فعاليات مؤتمرها السنوي تحت عنوان "الوعي وركائز تحقيق التنمية المستدامة"، برعاية وحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والفكرية والسياسية والإعلامية.

الوعي وركائز تحقيق التنمية

وأكد الدكتور القس أندريه زكي في كلمته على أن الوعي يمثل حجر الأساس لأي مشروع تنموي ناجح، مشددًا على أن المؤسسات الدينية شريك أصيل في بناء الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والتعايش. وأضاف أن المنطقة العربية تواجه صراعًا على العقل بين متطلبات التنشئة وضغوط الحداثة والتطور التكنولوجي، ما يتطلب خطابًا متوازنًا يواجه التحديات بالحوار والانفتاح، مؤكدًا أن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية.

الدين رسالة وعي 

وأشار فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري إلى أن الإتقان حين يقترن بالحب يولّد الإحسان، وهو قمة البناء الحضاري، مضيفًا أن الدين في جوهره رسالة وعي وبناء للإنسان، داعيًا إلى ترسيخ قيم الإبداع والتجديد باعتبارها مقاصد عليا للشريعة، ومؤكدًا أن الحضارات لا تموت بسبب الخارج، بل بفقدان منظومة القيم المركزية.

وشدد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، على أن التنمية المستدامة مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الدولة والمجتمع معًا، مؤكدًا أن الوعي هو الحصن الحامي للشعوب من الفتن وأحد أدوات مواجهة حروب الجيل الرابع.

أدار الجلسة الإعلامي الأستاذ سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي أشاد بالدور المحوري للإعلام كشريك رئيسي للمؤسسات الدينية والسياسية في بناء الوعي ودعم جهود التنمية.

كما شهد المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية تناولت محاور متعددة لبناء الوعي ودعم التنمية المستدامة. 

وتناولت الجلسة الأولى التحديات الثقافية للتنمية المستدامة، حيث أكد الدكتور عبد المنعم سعيد أن الثقافة الواعية تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة التحديات، فيما شددت الدكتورة هويدا بركات على أهمية دمج مفاهيم الاستدامة في الخطاب التعليمي والمجتمعي.

وأشار الدكتور أسامة النحاس، إلى دور المؤسسات الثقافية والإعلامية في تعزيز قيم التنمية.

وفي الجلسة الثانية، سلط الدكتور هشام عزمي الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة في تشكيل وعي جديد يتناسب مع متطلبات العصر.

فيما أكد المهندس حسام صالح ، أن الابتكار والإبداع يمثلان المدخل لبناء وعي شبابي قادر على مواجهة التغيرات، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي فرصة واعدة إذا أحسن استثماره.

أما الجلسة الثالثة، فقد قدم شباب من وزارتي الأوقاف والكنيسة ومؤسسات المجتمع المدني نماذج عملية لمبادرات دمجت بين قيم الوعي والتنمية، مع تعقيبات من الدكتورة سامية قدري والدكتور طارق أبو هشيمة الذين أشادوا بدور الشباب في صياغة مستقبل التنمية من خلال أفكار ومبادرات خلاقة.

ومن جانبها أعربت الأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، عن تقديرها لمشاركة كافة الأطراف، مؤكدة أن المؤتمر شكل منصة حوارية جامعة بين القيادات الدينية والفكرية والشبابية من أجل بناء وعي مجتمعي داعم لمسيرة التنمية المستدامة في مصر.

الهيئة القبطية الإنجيلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية القس أندريه زكي أسامة الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

الصلاة

حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ياسمين الخطيب

غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟

ترشيحاتنا

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 35 حالة تعد بـ7 مراكز وحي شرق وغرب

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يلتقى نقيب الفلاحين والإعلامي مصطفى بكرى على هامش الاحتفال بعيد الفلاح المصري الـ73

صدى البلد

رئيس "قناة السويس" يتفقد أعمال بناء الوحدات البحرية بمصنع مصر لبناء القاطرات بسفاجا

بالصور

افتتاح توسعات مدرسة الملك فهد للغات بمنيا القمح بـ20 مليون جنيه| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قبل محاكمتها.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

13 فائدة لتناول البليلة

البليلة
البليلة
البليلة

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد